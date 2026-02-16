占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の金運育成コラム。今回は「金運アップの口癖」について、解説します。「お金が欲しい！」と口にする人は多いけれどお金が欲しい！ そう願っている人は多いはず。さて、この「お金が欲しい」は、金運を上げるでしょうか？ それとも、下げるでしょうか？カンのいいあなたなら、きっとお気付きでしょう。思いに反して、金運は下がってしまいます。なぜなら、「欲しい」と口に出すことで、