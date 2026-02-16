左から：弟キャラクター、タレントのゆうちゃみさん、アインシュタインの稲田直樹さん、河井ゆずるさん、妹キャラクターTHQ Nordicは、協力型ホラーアドベンチャーゲーム「REANIMAL」を2月13日に発売した。発売に先駆け、2月12日に行われた完成披露会では、お笑いコンビのアインシュタインとタレントのゆうちゃみさんをゲストに迎え、“協力が必要になる状況”をモチーフにしたミニ企画を通して「REANIMAL」の特徴を紹介すると共に