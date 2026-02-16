JR東海のロゴJR東海は16日、リニア中央新幹線静岡工区の工事拠点「千石ヤード」（静岡市葵区田代）の拡張工事に着手したと発表した。同日午前から樹木の伐採を始めた。整地し、環境調査のための事務所を設置する方針。事務所設置や他のヤードの整備を含め、静岡県内のヤードの合計面積が県自然環境保全条例で規制される5ヘクタールを超えることから、県とJR東海は13日、条例に基づき工事許可の協定を結んでいた。