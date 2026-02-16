青森県庁青森県は16日、同県十和田市の宿泊施設「ホテル十和田荘」で飲食した47人が嘔吐や下痢などの症状を発症し、客や調理担当者の便からノロウイルスが検出されたと発表した。上北保健所は食中毒と断定し、同施設を16日から5日間の営業停止処分とした。全員が回復傾向にあるという。11日、宿泊者から別の保健所に「嘔吐や下痢などの症状がある」と連絡があった。上北保健所の調査で、2月7〜11日に食事をした47人が食中毒