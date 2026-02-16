自民党は18日から始まる特別国会で衆議院の予算委員長に坂本哲志前国会対策委員長を起用する方針を固めました。坂本氏は衆議院熊本3区選出、当選9回のベテランで、これまでに国会対策委員長や農林水産相などの要職を歴任してきました。予算委員長は政府の予算案を審議する予算委員会を取り仕切る重要ポストですが2024年の衆議院選挙で与党が過半数割れしたため、30年ぶりに野党議員から選ばれていました。今月8日に行われた衆議院