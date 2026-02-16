開催中のミラノ・コルティナ五輪に、リュージュ女子二人乗り米国代表で出場したソフィア・カークビー選手（24）が2026年2月14日、15日（日本時間）、男性とデートしたことを報告した。「とても心地よく、雰囲気もとても穏やかでした」カークビー選手をめぐってはSNSを通じて、選手村でパートナーを募集していたことが話題となっていた。そうしたなか2月14日（日本時間）のインスタグラムでは、バレンタインデーに「スパデート」す