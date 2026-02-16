１６日放送のＮＨＫ報道番組「ニュース７」（月〜金曜・午後７時）では、開催中のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアのショートプログラム（ＳＰ）で昨季世界選手権覇者の三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝はリフトで痛恨のミスが出て７３・１１点、５位と出遅れたことを報じた。首位のハゼ、ボロディン組（ドイツ）とは６・９０点差のりくりゅうペアについて、解説で出演の北京五輪フィギュ