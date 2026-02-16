◆女子プロゴルフＩＮＴＬＯＯＰグループ・レディース・カップ最終日（１６日、千葉・平川ＣＣ＝６３８８ヤード、パー７２）２日間３６ホールで争うツアー外競技の最終ラウンドが行われ、１５位で出た青木香奈子（マイナビ）は２バーディー、１ボギーの７１で回り、通算イーブンパーで３位に入った。「今日は速いグリーンに対応できた。緊張もあったけど、楽しくできた」とかみしめた。今オフは「プラス７〜８キロ」を目標