ミラノ・コルティナ五輪の競技が伝えられる中、さまざまなドラマが展開されている。その中には勝者もいれば、金メダル間違いなしと言われ続けていたのに叶わなかった選手もいる。今回、男子フィギュアスケートで、「4回転の神」「絶対的王者」と称されたイリア・マリニン選手は、フリーでミスの連鎖に陥り、8位という結果に。多くの驚きの声がSNSやニュースを駆け巡った。メディアでは、批判や問題提起なども起きている。自らも高