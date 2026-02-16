５日、山東省の煙台総合保税区西エリアにある日韓消費財越境ＥＣセンターの格派菜鳥保税倉庫内で、輸入品を梱包する作業員。（煙台＝新華社記者／邵琨）【新華社済南2月16日】中国では近年、電子商取引（EC）の発展に伴い、通販サイトで海外製の年越し用品を選ぶ人が増えてきている。ネット通販大手の京東集団（JDドットコム）や天猫（Tモール）などのサイトには、世界各地の食品や日用品などさまざまな商品が並んでいる。