シンガーソングライターの松山千春（70）が15日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演。「可愛かった」と思う芸能人を明かした。松山は「今日が誕生日と言う芸能人の方もおられますんで、ちょっとピックアップしてみました」と言い、名前を上げたのがこの日70歳の誕生日を迎えた女優の浅田美代子だった。松山は「浅田美代子と言えば、『時間ですよ』かなあ。あれで出て来たって言うイメージが強いし、