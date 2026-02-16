拉致被害者家族と面会した高市総理大臣は、日朝首脳会談の実現に意欲を示しました。【映像】高市総理のコメント（実際の様子）高市総理大臣「日朝双方がともに平和と繁栄を享受できる未来を描けるように、金正恩委員長と首脳どうしで正面から向き合う覚悟をいたしております」高市総理大臣は、官邸で拉致被害者の家族らと面会し、親の世代が存命のうちに全ての拉致被害者の帰国が実現するなら、独自制裁の解除などに反対しない