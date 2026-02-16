◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スケート ショートトラック 男子500m 予選(大会11日目/現地16日)予選に臨んだ吉永一貴選手は転倒に巻き込まれるも救済措置で準々決勝進出。宮田将吾選手は4位となり予選敗退となりました。予選は各組上位2位と各組3位の上位4選手が、現地18日の準々決勝へ進出します。1組目に登場した吉永選手は序盤2番手につけます。しかし転倒した他選手に巻き込まれ、吉永選手含め4人中3人が転倒。壁