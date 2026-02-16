韓国ブランドのリップと同じ商品の小さめサイズが、コンビニで1000円以下で売られています。これを“わざわざ”買いにお客さんがコンビニに来るといいます。この“わざわざ買い”に注目しました。【画像で見る】コンビニで買える韓国コスメトレンドは「コンビニコスメを“わざわざ買い”」出水麻衣キャスター:今や生活に欠かせない、インフラの一つであるコンビニ。ただ、おにぎりやお弁当などの相次ぐ値上げもあってか、コストパ