みずほ証券社員にインサイダー取引の疑いです。【映像】みずほ証券社員 インサイダー取引の疑い関係者によりますとみずほ証券の投資銀行部門に所属する社員は、業務で知り得た内部情報をもとに不正な取引に関与した疑いがあるということです。証券取引等監視委員会は、この社員がインサイダー取引に関与した疑いがあるとみて、先月下旬に東京・千代田区にあるみずほ証券本社など関係先を強制調査しました。監視委員会は検察