シンガーソングライターの松山千春（70）が15日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演。8日投開票の衆院選で、大勝の自民党より「一番勝った」と思う政党を明かした。松山は「今回の高市総理の解散、大義がないんじゃないか、論点がないじゃないか。何を議論するべき？どういう意味の解散な訳？」と言い、「何より高市早苗総理でいいのかどうなのか決めてもらいたい。これはまた、今までになかった。だっ