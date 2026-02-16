ラージヒルの公式練習を終えた渡部暁斗＝プレダッツォ（共同）【プレダッツォ共同】ノルディックスキー複合は17日に個人ラージヒルが行われる。16日にはジャンプの公式練習が行われ、今季限りで引退する37歳の渡部暁斗は五輪最後の個人種目へ、1回目に133.5メートルと及第点の飛距離を出した。「自分の中では50点ぐらい。これでは（メダルの）チャンスはないが、明日何かを起こせたら、という期待も込めて」と冷静に話した。個