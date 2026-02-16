厚生労働省は１６日、全国約３０００か所の定点医療機関から２〜８日の１週間に報告されたインフルエンザの感染者数が、１医療機関あたり４３・３４人だったと発表した。前週（３０・０３人）の１・４４倍で、５週連続で増加した。小中学校、高校などで休校や学年閉鎖、学級閉鎖になったのは１万３１０施設に上り、前週から１・６倍に増えた。都道府県別では、鹿児島の７４・８２人が最多で、大分６９・６７人、千葉６２・６９