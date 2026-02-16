坂本昌行（54）が16日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。V6のリーダーとしての仕事を明かした。「もしV6が再結成をしたらリーダーを譲りたい？」と聞かれると、「○」の札を上げた坂本。「デビューして2〜3年でもう、リーダーというお仕事をしてなくて。ずっとそのころから僕はニックネームがリーダーなので、お願いしますねってニックネームに変えてたんです」と明かした。「実態は違うということです