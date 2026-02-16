まさに魂の滑りでした。スノーボードハーフパイプの平野歩夢選手が4度目のオリンピックに挑戦しました。骨盤の骨折という大ケガを抱えながら7位入賞。地元、村上市からも熱い声援が送られました。日本時間で14日未明、4度目のオリンピックの舞台に立った村上市出身・平野歩夢選手。初めてオリンピックに出場したのは15歳のとき。銀メダルをかけた表情はまだあどけなさが残っていました。その後、2018年に再び、