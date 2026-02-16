家事の中でも、とくに負担が大きいのが毎日の食事作り。献立を考え、買い物をして、調理して……食べ終われば後片付けまで待っています。そんな手間ひまかけた食事を否定されたら……？誰だって腹が立ちますよね。第9話手本を見せて！【編集部コメント】レナさんは現在専業主婦をしていますが、医療系の資格をもっていて、ミサキちゃんを出産する前は大きな病院でバリバリと働いていたそうです。タクトくんがまだ1歳なので子育