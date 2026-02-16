子どもが結婚するとなれば親として嬉しいものです。しかし相手によっては心配事が出てくることもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。『40歳の長男が年下の女性と結婚することになりましたが、相手はシングルマザーで子どもが2人います。数日前、彼女と初めてお会いしました。子ども（5歳と8歳の女の子）の父親とは事情があり連絡を取っておらず、養育費ももらっていないそうです。長男と