16日の午後、山形市のコンビニエンスストアで、店員の男性の胸ぐらをつかむなどの暴行を加えたとして、59歳の無職の男が現行犯逮捕されました。 暴行の疑いで現行犯逮捕されたのは、山形県山形市に住む59歳の無職の男です。 警察の調べによりますと、男は16日の午後3時20分ごろ、山形市あこや町二丁目のコンビニエンスストアで、店で勤務中だった30代の男性店員に対し、左腕を拳で叩いたうえ、胸ぐらをつかんだ疑いが持たれてい