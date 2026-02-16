佐世保市などの生花店が加盟する組合名義の預金約300万円を横領したとして、前の組合長の男が再逮捕されました。 業務上横領の疑いで再逮捕されたのは、佐世保市の生花業経営者徳久 克彦容疑者(57)です。 警察によりますと徳久容疑者は、佐世保市などの生花店が加盟する「佐世保花商組合」の組合長を務めていた2021年7月から2022年12月までの13回にわたり、組合名義の預金口座から現金計300万円を横領した疑いが持たれています。