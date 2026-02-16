寒波による漏水が相次ぎ大規模な断水が続いていた静岡県伊東市は、2月16日、全ての地域で断水が解消したと発表しました。 【写真を見る】「水が潤沢にあるかというとそういう状況ではない」伊東市の断水が1週間ぶりに全域解消 特養老人ホームでは今も水不足への不安残る=静岡・伊東市 ただ、一部の地区では水が出にくい状況が続くなど不安も残っています。 伊東市の宇佐美地区では2月15日まで断水が続いていましたが、復