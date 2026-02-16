検討が進む県立高校の再編について、県教育委員会は１８校を７校にする案を公表しました。 県教育委員会はこれまで、２０３３年度までに１学年４学級を下回る見込みの中山間地域を除く県立高校を統廃合する方針を示していました。 １６日に公表された実施案では、広島市の高陽・高陽東・安西の３校や呉市、東広島市、福山市などの県内の１８校を７校に再編するとしています。 一方で再編が検討されていた呉市と尾道市の４校につ