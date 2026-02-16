2025年1月に起きた広陵高校の野球部員間の暴力事案を巡り、暴行容疑で書類送検されていた3年生2人に対して、広島家裁は2月13日、審判を開始しないことを決定しました。3年生2人は2025年1月、寮でカップラーメンを食べた1年生（当時）に対し、殴る蹴るなどの暴行を加えたとして書類送検されていました。その後2人が送致された広島家裁は、2人が反省していることなどから、少年審判を開始しない旨の決定を下したということです