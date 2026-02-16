北朝鮮による拉致被害者の家族らが高市首相と面会し、今年の活動方針を伝えました。拉致被害者家族会横田拓也代表（57）「拉致された私達の家族や兄弟姉妹を返してほしいということだけなのです。全拉致被害者の一括帰国を実現する、決める政治を実現してほしいと思います」めぐみさんの母横田早紀江さん（90）「全身全霊で北朝鮮の金正恩総書記と対話をしていただいて、救出のために力をくださいますよう心よりお願いいたしま