記者会見でメダルを掲げるノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅（左）と丸山希＝16日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】ノルディックスキー・ジャンプ女子で4度目の五輪を終えた高梨沙羅が16日、ミラノ市内で記者会見し、日本の銅メダル獲得に貢献した混合団体を振り返って「一緒に立ち続けてくれた仲間のおかげ」と穏やかな表情で語った。4年後の五輪挑戦に関しては「今から切り替えはできないが、次のワールド