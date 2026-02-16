歌手の工藤静香さんが15日、自身のインスタグラムを更新。「ティラミスゼリー」の写真と共にレシピを投稿しました。 【写真を見る】【 工藤静香 】手作り「ティラミスゼリー」レシピを披露「ヘルシーでめちゃくちゃ美味しいです！」豆乳や塩麹を使ったこだわり仕様工藤さんは投稿で「ティラミスゼリー！」と紹介し、作り方も詳しく説明しています。レシピによると、このゼリーは複数の層で構成されています。 最下