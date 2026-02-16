「ミラノ・コルティナ五輪・アルペンスキー・男子回転」（１６日、ステルビオ・スキーセンター）日本から相原史郎（２５）＝小泉＝が出場した競技で、２回目に出場した全９６人中、半数以上が旗門不通過などで途中棄権する波乱のレースとなった。相原は１回目２２位。４４人が２回目へ進んだ。Ｗ杯ポイント上位勢からスタートするレース開始次からやや粒の大きな雪が降りしきるコンディション。Ｗ杯ポイント最上位の７人中２