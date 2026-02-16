南米ブラジルのリオデジャネイロで、真夏の祭典「リオのカーニバル」が開幕。始まりのシンボルである「市の鍵」の受け渡しが行われると、会場からは歓声が上がりました。セレモニーが終わるとカーニバルは本番へ。街は人で埋め尽くされ、至る所から楽器の音が聞こえてきます。大きな修道女の人形脇で踊るド派手衣装の女性ダンサー。階段の上から眺めるギャラリーもノリノリです。開幕から5日間はこうした光景が続くリオデジャネイ