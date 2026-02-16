女子プロレス「スターダム」の鹿島沙希（３２）が、自身が属する「ゴッズアイ（ＧＥ）」への愛を爆発させた。３月３日に放送されるスカパー！「煌めく☆まるごとスターダムゴッズアイ大集合！鹿島沙希ありがとう！ＳＰ」の収録が１６日に行われた。番組収録後の取材会にはＧＥの朱里、鹿島、妃南、壮麗亜美、レディ・Ｃ、八神蘭奈、稲葉ともか、虎龍清花が出席した。４月２６日の横浜アリーナ大会で現役を引退すること