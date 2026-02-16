安田大サーカス・クロちゃんとコロコロチキチキペッパーズ・ナダルが出演する、テレビ朝日のバラエティ番組『クロナダル』(毎週火曜25:58〜 一部地域を除く)が10日に放送された。『クロナダル』10日の放送では、ゲストにさらば青春の光・森田哲矢、東ブクロとモグライダー・芝大輔、相席スタート・山添寛を迎え、芸人たちのトークを定点で観察する企画を実施。山添が、ナダルにまつわる“裏話”を語った。ナダルに対し「ずっと謝り