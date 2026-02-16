女子の九州高校サッカー新人大会は、16日に決勝戦が行われ、鹿児島県代表の神村学園は、1月の全日本高校女子サッカーの決勝で敗れた大分・柳ヶ浦を2対0で下し、優勝を果たしました。 雪辱を果たした神村学園の新チーム、今後の活躍にも期待です。 ・ ・ ・