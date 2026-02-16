南九州西回り自動車道の出水インターと水俣インターの間が、2028年度中に全線開通する見通しとなりました。 南九州西回り道は、鹿児島インターと八代ジャンクションまでのおよそ142キロで、現在、薩摩川内水引インターと阿久根インターの間と、出水インターと水俣インターの間で工事中です。 国土交通省はきょう16日、出水と水俣の間の16.3キロについて、主要な橋などの完成のメドが