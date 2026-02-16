原材料費の高騰や人手不足などで鹿児島県内の企業も厳しい経営環境が続いています。 そこで心配されるのが発注元が下請け企業に対し一方的に相場より低い発注価格を提示する「買いたたき」などの不適切な価格交渉です。 県は金融機関と連携してサポートする制度を16日、新たに設置しました。 県が新たに設置したのは「価格転嫁サポーター制度」です。県内の金融機関の職員を「サポーター」に認定