銅価格の高騰で、全国で転売目的の銅線の盗難が増加しています。鹿児島県湧水町の太陽光発電所でも銅線が盗まれる被害があり、警察が捜査しています。 真っ二つに切られた銅線。銅線を覆う保護カバーも切られ、地面に散乱しています。 関係者によりますと、湧水町木場の太陽光発電所で、銅線がおよそ30メートルに渡って盗まれる被害が発生しました。 今月5日以降、電気の供給が停止したことから発電所の管理会社が