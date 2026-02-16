奄美大島出身力士の福崎。大相撲は横綱を含む42人の幕内、次いで28人の十両と6つの階級に分かれています。去年デビューした福崎は来場所、十両にスピード昇進することが決まっています。普段の稽古を取材しました。 朝6時半、稽古場で四股を踏む福崎。鹿児島・奄美大島出身で、樟南高校卒業後、去年、大相撲の道に進みました。 来場所で十両に昇進、名を藤天晴と改めることが決まっています。 福崎が稽古前の土俵を