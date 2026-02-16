若い人も多く集まったスポーツ・コンベンションセンターの公開プレゼン。ここからはそれぞれの提案について見ていきます。 今回、県からは▼スポーツ振興とイベント活用、▼桜島を望む本港区エリアにふさわしいデザイン、▼観光振興・中心市街地活性化、▼障害者や高齢者も利用しやすいユニバーサルデザイン、▼構造・環境性能と災害対応と、5つのテーマで課題が出されました。 5つの企業体それぞ