鹿児島県大崎町に、日本のトップアスリートが集結しました。 子どもたちを対象に陸上教室も開かれました。 去年日本を盛り上げた東京世界陸上。日本代表として活躍した選手たちが、大崎町に集まりました。 日本で唯一の室内レース。中学生から社会人まで、100人以上が出場しました。 女子60mハードルには、福部真子が出場。日本記録まであと0.02秒に迫りました。 （福部真子選手）「目標タイムに到達でき