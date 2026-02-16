秋田朝日放送 自分の住む地域で育った農産物を、子どもたちがプレゼントしあう取り組みが行われました。大潟村からは春を告げる花が贈られます。 この取り組みは、農産物の流通やＰＲを行うあきたアグリサポートが、子どもたちに地元の農産物を知って秋田をもっと好きになってほしいと初めて企画しました。大潟子ども園の園児たちは、雪の多い横手市の子どもたちに一足早い春を届けるため、大潟村産のチューリ