欧州株小幅高ＮＹ休場で閑散に売りなしも 東京時間19:48現在 英ＦＴＳＥ100 10457.84（+11.49+0.11%） 独ＤＡＸ24942.19（+27.31+0.11%） 仏ＣＡＣ40 8329.67（+17.93+0.22%） スイスＳＭＩ 13638.05（+37.38+0.27%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:48現在 ダウ平均先物MAR 26月限49769.00（+200.00+0.40%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6879.0