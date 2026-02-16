人気アニメ「ヤッターマン」や「サクラ大戦」に出演した声優の池田勝さんが、１月３１日に心筋梗塞による心不全のため死去したことが１６日、分かった。享年８３。東京俳優生活協同組合が公式サイトで伝えた。葬儀は近親者で済ませた。同サイトでは「令和８年１月３１日（土）１６時１５分、心筋梗塞による心不全のため永眠いたしました」と報告した。池田さんは１９６３年に劇団東演で俳優としてデビュー。その後、声優とし