【バルディフィエメ（イタリア）１６日＝松末守司】１７日に行われるノルディックスキー複合の個人ラージヒルに向けた公式練習が行われ、２大会連続出場の谷地宙（ＪＡＬ）は、存続の危機にある競技アピールへ、上位を目指す。不安定な風が吹き、難しい条件だったが、３回飛び１回目に１３１・５メートルと上々の飛躍を見せた。「助走からテークオフまでと空中前半まではいい感じで仕上がった。あと空中中盤から後半にスキー板