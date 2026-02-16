三つ子シンクロアクロバットパフォーマー・佐藤三兄弟がこのほど、宮城・白石市文化体育活動センター（ホワイトキューブ）で行われた新体操教室発表会内での「佐藤三兄弟白石市観光大使委嘱状交付式」に登壇。地元の観光大使就任を果たし、喜びと感謝の言葉を寄せた。佐藤三兄弟は宮城・白石市出身で、ＳＮＳ総フォロワー数３２０万人を誇る一卵性の三つ子。その特徴を活かしたアクロバットパフォーマンス「シンクロアクロバ