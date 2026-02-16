◆女子プロゴルフＩＮＴＬＯＯＰグループ・レディース・カップ最終日（１６日、千葉・平川ＣＣ＝６３８８ヤード、パー７２）２日間３６ホールで争うツアー外競技の最終ラウンドが行われ、プロ２年目の西沢歩未（フリー）が人生初のホールインワンを達成。賞金１００万円を獲得した。１７番パー３（１７８ヤード）。４ユーティリティーで放ったショットがピン手前５ヤードに着弾し、そのまま転がってカップイン。「人生初で