男子500メートル予選滑走する吉永一貴（左）。この直後に接触で転倒するも、救済措置で準々決勝進出となった＝ミラノ（共同）16日のショートトラック男子500メートル予選は吉永一貴（トヨタ自動車）が1組で救済措置を受けて18日の準々決勝に進んだ。宮田将吾（日本通運）は3組4着で敗退した。男子5000メートルリレー予選の日本は宮田、吉永、岩佐暖（きらぼし銀行）、渡辺啓太（阪南大職）で臨み、2組4着で決勝に進めなかっ