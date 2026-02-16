2026年2月15日、第23節の全日程を終了し、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグは、日本代表活動に伴うバイウィークに突入した。今シーズンはB1が26クラブとなり、2地区制に組み替えた。ポストシーズンの出場枠も変更され、レギュラーシーズンはまさに最終盤に向けた激戦の様相を呈している。 ◆■東地区：勝率.692で並ぶ三つ巴…強力な新戦力の加入で覚醒した北海道