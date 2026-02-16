テレビ朝日の住田紗里アナウンサーが2月15日、自身のInstagramで行政書士試験の合格を報告した。「住田アナは《法律の勉強をしたことで、日々お伝えしているニュースへの理解も深まっているような気がします》と記しています。行政書士を目指したきっかけは、2024年のパリオリンピックの取材を通し、《何かの“プロ”として生きている人たちの覚悟、向き合い方、自然と溢れ出る人柄に強く憧れを抱くようになりました。ニュースを